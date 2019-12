Sommer 2020 : Mercedes GLE Coupé kommt ab 76.279 Euro

Hochgurgl SUVs verkaufen sich trotz Klimadebatte blendend. Die Hersteller haben ihr Angebot weit ausdifferenziert. Das GLE Coupé ist seit gut fünf Jahren zu haben - im Sommer kommt die neue Generation.

Gemessen am Vorgänger geht das Coupé aber ein wenig in die Länge und bietet jetzt bei 4,94 Metern einen bequemeren Zustieg zum Fond und ein Plus an Beinfreiheit für die Hinterbänkler. Außerdem wächst der Kofferraum um 70 auf 655 bis 1790 Liter.