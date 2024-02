Autotest Mercedes macht den Sprinter zum Saubermann

Mit der neuen Antriebsgeneration gibt es für den Sprinter eine Modellpflege, von der auch die Verbrenner profitieren - selbst wenn sich am Design kaum etwas ändert. Dafür allerdings baut Mercedes neue oder stark verbesserte Assistenzsysteme ein und schlaut das Infotainment auf: Die jüngste MBUX-Generation mit Sprachsteuerung läuft auf einem größeren Bildschirm und trägt besonders den Ansprüchen der Generation E Rechnung. So lässt sich das Auto an der Steckdose programmiert vorklimatisieren und die Navigation ermittelt neben der Strecke auch die passenden Stopps zum Laden.