Neue Generation mit MBUX : Mercedes S-Klasse mit 3D-Cockpit und neuem Infotainment

Stuttgart Ende des Jahres will Mercedes sein neues Limousinen-Flaggschiff vorfahren. Die Weltpremiere der S-Klasse findet im September statt, doch gibt der Hersteller bereits jetzt Einblicke ins Innenleben.

Mit der neuen S-Klasse führt Mercedes zum Ende des Jahres auch eine neue Generation seines Bedien- und Infotainmentsystems MBUX ein. Nicht nur der Fahrer, sondern alle Passagiere sollen mit dem kommenden Flaggschiff deshalb noch einfacher kommunizieren können, teilte der Hersteller schon vor der Weltpremiere im September mit. So hat das künftig My MBUX genannte System viele neue Sprachen gelernt, beherrscht jetzt auch Smalltalk, hat enzyklopädisches Wissen und tritt in vielen Fällen auch ohne die Ansprache mit „Hey Mercedes“ in Aktion.