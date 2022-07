Fahrbericht : Mercedes T-Klasse: Komfortabler Van ohne Luxusattitüde

Berlin Einmal noch preiswert und familienfreundlich: Zwar will sich Mercedes in Zukunft mehr auf das Luxus-Segment konzentrieren. Doch mit der T-Klasse schicken die Schwaben vorher noch einen Van auf die Straße, der nobler ist als der Citan und trotzdem bezahlbar bleibt.

So kommt in diesem Sommer die neue T-Klasse zu Preisen ab 29.314 Euro in den Handel und nimmt dabei nicht nur Familien ins Visier. Auch Freizeitaktive wie Biker, Bootfahrer oder Camper sollen Gefallen an ihm finden.