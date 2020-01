Elektrische Luxuslimousine : Mercedes will EQS 2021 auf den Markt bringen

Los Angeles Oft ist es das Schicksal von Designstudien, auf Messen zwar glänzen zu dürfen - aber nie in Serie zu gehen. Mit der Studie EQS von der letzten IAA hat Mercedes andere Pläne.

Das liegt nicht zuletzt an einer anderen Neuheit, die vorher fertig werden soll: Denn noch in diesem Jahr bringt Mercedes die nächste Generation der S-Klasse an den Start. Der EQS soll zu ihr einen gewissen Abstand wahren und nicht vor Sommer 2021 in den Handel kommen, heißt es dazu aus Unternehmenskreisen.