Ärger um Urlaubs-Auto Mietwagen trotz Buchung verweigert: Wie man sich wehren kann

Der Mietwagen ist gebucht, doch am Urlaubsort verweigert die Mietstation die Herausgabe oder nötigt Kunden eine Zusatzversicherung auf: Solche Fälle häufen sich, teilt die Verbraucherzentrale Brandenburg mit. Sie rät, nach Möglichkeit vorab die Vertragsbedingungen genau zu lesen, um später nicht in die Misere zu kommen. Auch in Sachen Versicherungsschutz und Zahlungsmittel sollte man vorbereitet sein.