Urteil : Mietwagenanspruch bei Werkstatttermin übers Wochenende?

Geestland Kommt ein Auto nach einem unverschuldeten Unfall in die Werkstatt, kann es für die Zeit Anspruch auf einen Mietwagen geben. Aber auch dann, wenn sich die Reparaturdauer durch ein Wochenende verlängert?

Wird ein Auto nach einem unverschuldeten Unfall beschädigt, müssen Betroffene zwar weiteren Schaden und damit höhere Kosten abwenden. Dazu gehört aber nicht, etwa die Terminwahl einer Werkstatt zu beeinflussen. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Geestland (Az.: 3 C 167/22), über das der ADAC berichtet.

Gutachter ging von vier Reparaturtagen aus

Der Mann brachte sein Auto an einem Mittwoch in eine Werkstatt. Dort gab es den Hinweis, er könne es am Montag darauf abholen. Für die insgesamt sechs Tage wollte der Autofahrer die Kosten für einen Mietwagen von der gegnerischen Versicherung erstattet bekommen.