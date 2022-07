Neue Modellreihe : Mini: Crossover Aceman fährt zwischen Cooper und Countryman

Neuer Look: Mini blickt mit der Studie Aceman auf eine neue Modellreihe. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW AG/dpa-tmn

München Der neue Dreitürer wird kleiner, der Countryman größer. So entsteht bei Mini beim Generationswechsel 2023 eine Lücke im Modellprogramm. Der kompakte Crossover Aceman soll diese ab 2024 schließen.

Mit dem Wechsel auf eine mit Great Wall Motors in China entwickelte Elektroplattform wird der Dreitürer ab 2023 wieder etwas kleiner. Der Countryman legt dagegen an Größe zu. So gibt es dazwischen Platz für eine weitere Modellreihe ab 2024, teilte der Hersteller mit.