Roadtrip mit Heckflosse : „Minnie Finnie“ und der American Dream

Cruisen mit Stern: Im Mercedes W 110 lässt der Fahrer alle Hektik hinter sich und sein Pulsschlag wird irgendwann so ruhig wird wie der Sechszylinder, der ungerührt vor sich hin schnurrt. Foto: Daimler AG/dpa-tmn.

Stuttgart Als erstes Auto mit einer wirksamen Knautschzone auf dem neuesten Stand der Technik, hat sich Mercedes beim Design des W 110 vor allem an den amerikanischen Straßenkreuzern jener Zeit orientiert.

Zwar ist er ein bisschen nüchterner als Cadillac&Co, doch erlaubt sich die Limousine deshalb zumindest zwei kleine Heckflossen, die ihr auch in den USA den Spitznamen „Fintail Mercedes“ - Heckflosse - einbrachten.

In Europa Taxi und in Übersee für Langstrecken

Offiziell allerdings hat bei Mercedes den Begriff Heckflosse damals noch keiner in den Mund genommen, sagt Pressesprecher Ralph Wagenknecht von Mercedes-Benz Classic: „Sondern bei den markanten Heckflossen am Ende der hinteren Kotflügel wurde von Peilstegen gesprochen.“ Der W 110 ist einer der Urväter der E-Klasse und gab seinen Einstand im August 1961. Zwar hat er sich bestens behauptet und sich immerhin mehr als 600.000 Mal verkauft, doch nicht einmal zehn Jahre nach der Premiere ist die Karriere im Frühjahr 1968 schon wieder vorbei und die kleine Heckflosse muss dem Strich-Acht weichen. Während der 110er bei uns vor allem als Taxi berühmt wurde, war er in den USA immer ein beliebtes Langstreckenauto.