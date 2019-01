später lesen Notbremsung im Winter Mit ABS voll auf die Bremse treten FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Bei Gefahr gehen Autofahrer in Fahrzeugen mit Antiblockiersystem (ABS) auch auf rutschiger Fahrbahn im Winter voll in die Eisen. Denn mit ABS lässt sich das Auto in der Regel auch dann noch lenken und bleibt genügend spurstabil, erklärt der ADAC. dpa