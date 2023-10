Auf Eis und Schnee Mit behutsamem Gasfuß auf winterlichen Straßen

Denn allein Bremswege können sich demnach auf rutschigen Straßen zuweilen verdoppeln - so rollt man etwa an rote Ampeln besser noch behutsamer heran. Bei Autos mit Handschaltung kann ein höherer Gang als üblich verhindern, dass die Räder durchdrehen. Und wer mit Automatik unterwegs ist, vermeidet am besten etwaige Sportprogramme.