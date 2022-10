Strom-Tuning : Mit Blitz und Stecker: Opel macht auch Grandland zum GSe

Rüsselsheim Opel legt bei seinem neuen Sportprogramm GSe nach: Nur vier Wochen nach dem elektrisch getunten Astra ziehen die Hessen nun das Tuch vom Grandland GSe und zeigen damit ein kompaktes Performance-SUV.

Bislang war das eine Spezialität von Mercedes-AMG & Co und so vor allem in der Oberklasse zu Hause. Doch mit Autos wie dem Opel Grandland GSe hält das sportliche SUV-Tuning auch in der Kompaktklasse Einzug. Allerdings setzen die Hessen bei ihrem Krafttraining nicht auf althergebrachte Leistungssteigerung.