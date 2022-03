CO2-Handel : Mit dem eigenen E-Auto Geld verdienen

Mit dem Strom kann auch Geld fließen. Nun, zumindest ein bisschen, wenn man in den Handel mit CO2-Quoten einsteigt. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

München/Stuttgart Komplizierter Hintergrund, einfaches Verfahren für Halter von E-Autos: Mit einem schlichten Antrag können diese mehrere Hundert Euro im Jahr erlösen - Emissionszertifikate machen es möglich.

Damit dürfen laut ADAC „auch Halterinnen und Halter von Elektroautos das von ihnen eingesparte CO2 „weiterverkaufen““. Im Prinzip können E-Autofahrer nunmehr die Einsparung von CO2-Emissionen in Form von Emissionszertifikaten an Mineralölunternehmen verkaufen. „Diese müssen eine sogenannte Treibhausgas-Minderungsquote - THG-Quote - erreichen“, sagt Jeannine Rust vom Auto Club Europa (ACE).

Durch den Ankauf von eingespartem CO2 in Form dieser Verschmutzungsrechte können Konzerne Strafzahlungen entgehen. Bislang konnten betroffene Mineralölunternehmen Emissionszertifikate im Verkehrssektor nur Energieversorgern abkaufen.

Zwischenhändler vereinfachen das Prozedere

Anträge sind in der Regel schnell gestellt: Beim Zwischenhändler eingereicht werden müssen der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1), Kontaktdaten und Daten für den Zahlungsverkehr.

„Belege zur tatsächlichen Nutzung, also zum Beispiel wie viele Kilometer im Jahr zurückgelegt werden oder mit welchem Strommix das E-Fahrzeug zu Hause geladen wird, sind nicht notwendig“, sagt Verbraucherschützerin Marion Jungbluth.

Spanne zwischen 250 und 400 Euro

Eingereichte Anträge werden über die Zwischenhändler durch das Umweltbundesamt (UBA) als zuständige Behörde zertifiziert. „Anschließend verkaufen die Anbieter die gesammelten Zertifikate des UBAs an die Kraftstoffunternehmen“, sagt Jungbluth. Abzüglich einer Provision fließen die Erlöse in der Regel an die Verbraucher zurück.