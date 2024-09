Autotest Mit dem EX90 drängt Volvo in die elektrische Oberliga

So praktisch der EX90 auftritt, so problematisch ist zuweilen seine Bedienung. Zwar sieht das alles nobel, nüchtern und aufgeräumt aus im Armaturenbrett und erinnert nicht an Spielekonsolen wie bei manchen Konkurrenten. Und zumindest die Stoffbezüge mit Wolle von glücklichen Schafen und die Konsolen in den Türen fühlen sich gut an, während manche Kunststoffe für diese Preisklasse arg hart und dünn wirken.