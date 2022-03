Saison beginnt : Mit dem Motorrad in der Kurve: Mit viel Gefühl bremsen

Mit dem Motorrad in der Kurve: Mit viel Gefühl bremsen

Sachte rein statt mit vollem Speed: Besonders in Kurven kann eine Notbremsung heikel werden. Foto: Judith Michaelis/dpa-tmn

Essen Schon jetzt laden milde Tage zu der einen oder anderen Motorradtour ein. Wer frisch auf dem Bike ist oder länger pausierte, braucht Fahrpraxis. Aber vorsichtig - das gilt besonders für die Kurven.

Auf den ersten Motorradfahrten des Jahres sollten Biker besonders gut aufpassen. Noch sind vielleicht nicht alle Reflexe wieder da. Oder man ist Neuling auf dem Motorrad. Besonders in der Kurve sind Feingefühl und angepasstes Tempo gefragt.

Je stärker Biker hier in Schräglage bremsen müssen, desto höher ist nach Angaben des Instituts für Zweiradsicherheit (ifz) das sogenannte Aufstellmoment am Vorderrad. Das heißt, das Motorrad „möchte“ sich aufrichten. Mit gezieltem Gegensteuern, also mit Druck auf das kurveninnere Lenkerende lasse sich das unterbinden.