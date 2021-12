Bibber-Balanceakt? : Mit dem Motorrad und Motorroller im Winter

Deutschland Motorrad und Winter - das ist eine heikle Kombination. Die muss sich aber nicht grundsätzlich ausschließen. Mit etwas Vorbereitung kommt man sicher durch die kalte Zeit.

„Bei Feuchtigkeit gilt der Straße, ihrem Belag und ihrem Zustand besondere Beachtung“, sagt Michael Lenzen, Vorsitzender vom Bundesverband der Motorradfahrer. „Kanaldeckel und Fahrbahnmarkierungen sind jetzt besonders rutschig.“ Vorsicht ist auch bei Straßenbahnschienen geboten. Sie sollten in einem möglichst stumpfem Winkel überfahren werden.

Wohlige Wärme schützt vor Fahrfehlern

Funktionsunterwäsche wie etwa für den Skisport funktioniert nach Herbert Hopps Erfahrung nur dann, wenn man, wie beim Skifahren oder beim Wandern, in ständiger Bewegung ist. „Sitzt man aber über Stunden auf dem Motorrad, reicht diese Unterwäsche nicht aus, um den Körper warm zu halten“, sagt er. Es seien letztlich doch klassische Materialien wie Angorawolle, die auch bei Kälte wirklich warmhalten.

„Schmieren, Schmieren, Schmieren“

Michael Lenzen rät, den Zustand der Batterie regelmäßig zu prüfen. So versagt das Bike nicht im ungünstigsten Moment den Start - etwa morgens, wenn man zur Arbeit muss. Ebenfalls wichtig: Unter anderem die Bremsflüssigkeit und Öle für Dämpfer sind bei Kälte deutlich zäher und reagieren träger. „Und das wirkt sich wiederum auf die Fahreigenschaften aus.“

Winterliche Straßenverhältnisse mit Eis, Schnee und Streusalz sind grundsätzlich eine Belastung für Motorrad und Motorroller. „Genau genommen ist ein Motorrad ein Saisonfahrzeug für das Sommerhalbjahr. Denn der Verschleiß durch das Salz ist extrem“, sagt Herbert Hopp. „Alu-Teile und -Applikationen werden in Rekordzeit matt, Plastik so hässlich, dass man es nach nur einem Winter eigentlich austauschen müsste.“ Ein Motorrad sei nun einmal bei weitem nicht so gut konserviert wie ein Auto.