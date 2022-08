Fahrwerk und Co. anpassen : Mit Gepäck auf Motorrad-Tour - das müssen Sie beachten

Fahrwerk und Co. anpassen

Wer mit größerem Gepäck auf Motorrad-Tour gehen will, sollte vorab ein paar Dinge beachten. Foto: Swen Pförtner/dpa/dpa-tmn

Essen- Gepäck bedeutet mehr Gewicht, und darauf will das Motorrad vorbereitet sein. Fahrer sollten vor einer großen Ausfahrt mehrere kleine Veränderungen vornehmen. Das ist zu tun.

Sind Motorräder mit Gepäck beladen, muss die hintere Feder härter eingestellt werden als sonst. Darauf weist das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) hin. Das Gewicht lastet in der Regel vor allem auf der Hinterradfederung. Ist sie zu weich eingestellt, sinkt das Motorrad ab.

Die Veränderung von Druck und/oder Zugstufen ist oft an den Federelementen möglich. Nur wer sich mit seinem Motorrad auskennt, sollte die Härte allerdings selbst verstellen. Andernfalls ist ein schneller Gang in die Werkstatt anzuraten.

Hat jetzt auch noch die Antriebskette genügend Spiel? Und der Scheinwerfer blendet nicht? Dann kann es losgehen auf eine kleine Proberunde. So können Fahrer sich mit den veränderten Fahreigenschaften des bepackten Motorrads vertraut machen. Wichtig: Eine Probebremsung in einem verkehrsberuhigten Bereich durchführen. Bleibt hier alles an seinem Platz, kann es losgehen.