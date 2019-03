später lesen Den Winterdreck entfernen Mit Waschanlage und Handarbeit zum blitzsauberen Auto Teilen

Den Winterdreck entfernen Autofahrer am besten mit einer gründlichen Wäsche von ihren Fahrzeugen. Gründlich und schonend geht das in einer modernen Waschanlage mit lackschonenden Lappen- oder Schaumstoffelementen, so der Automobilclub von Deutschland (AvD). dpa