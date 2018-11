später lesen Pick-up Mitsubishi L200 geht Mitte 2019 in die nächste Runde FOTO: Mitsubishi FOTO: Mitsubishi Teilen

Mitsubishi bringt mit dem L200 die neue Generation eines seiner wichtigsten Modelle auf den Weg. Der Pick-up geht in weiten Teilen der Welt als Triton bereits in diesen Wochen in den Handel. Er kommt aber nach Angaben des Herstellers erst im Sommer 2019 auch nach Deutschland. dpa