Bike-Check Mittelmotor-Alternative: Im Sattel des Hepha Trekking 7

Tägliche Fahrten zur Arbeit, spontane Ausflüge, längere Touren am Wochenende, für all das sei das Modell gedacht, „bis hin zu Radreisen“, so Fu. Weil das „Gesamtpaket“ aus Design, Funktionalität und smarten Features zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben sei, diene das Trekking 7 auch dazu, „Mikromobilität für jedermann erschwinglich zu machen.“ Die Ziele sind also hochgesteckt.