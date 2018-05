später lesen Tesla-Chef Model 3 kommt im ersten Halbjahr 2019 nach Europa FOTO: Andrej Sokolow FOTO: Andrej Sokolow Teilen

Twittern

Teilen



Teslas Elektroauto Model 3 soll nach Angaben von Firmenchef Elon Musk im ersten Halbjahr 2019 auch in Europa ausgeliefert werden. Auch Fahrer in Asien sollen dann das Model 3 bekommen, schrieb Musk in einer Antwort auf eine Frage bei <inline type="link" id="link_1" /> . dpa