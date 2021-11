Kompakt-SUV : Modellpflege: Überarbeiteter VW T-Roc startet im Frühjahr

Neues Design: Volkswagen bietet seinen T-Roc auch nach der Überarbeitung unter anderem in einer Cabrio-Version an. Foto: Volkswagen/dpa-tmn

Wolfsburg Seit seinem Start 2017 hat sich der VW T-Roc rund eine Million Mal verkauft. Nun bekommt das Kompakt-SUV ein Update – allerdings nicht bei den Motoren.

Zu erkennen ist die überarbeitete Fassung des T-Roc laut Volkswagen von außen an neuen Schürzen und Schwellern sowie an Scheinwerfern, die nun serienmäßig mit LED-Technik arbeiten. Innen blickt die Fahrerinnen und Fahrer auf ebenfalls standardmäßig verbaute Digitalinstrumente. Der Touchscreen, über den neue Apps laufen, ist nun statt in 8 Zoll optional auch in 9,2 Zoll bestellbar. Smartphones sollen besser angebunden werden können.