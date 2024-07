Gemeinsam auf Tour Motorrad-Gruppe: Bei Panne Seitenstreifen nicht blockieren

Von falsch umgesetzter Solidarität rät das Institut für Zweiradsicherheit in so einer Situation dringend ab. Wichtig, wenn einer der Gruppe einen unfreiwilligen Stopp einlegen muss: Die anderen Gruppenmitglieder sollten den Seitenstreifen nicht blockieren - also ihre Maschinen dort nicht abstellen. Das gilt sowohl auf der Autobahn als auch auf Landstraßen.