Fahrverhalten : Motorradsaison-Start behutsam angehen

Erfurt Blauer Himmel, strahlende Sonne und steigende Temperaturen: Kaiserwetter für Motorradfans. Die ersten Fahrten des Jahres gehen Biker trotz aller Vorfreude aber besser besonnnen an.

Wer in die Motorrad-Saison startet, geht die ersten Touren besser besonders behutsam an. „Das Gefühl für Bremse und Kurvenfahren will nach der langen Pause erst wieder erlernt werden“, sagt Achmed Leser vom Tüv Thüringen. Am besten tastet man sich langsam wieder an das Fahrverhalten der Maschine heran. Schlaglöcher und Straßenschäden seien eine zusätzliche Gefahr, gerade in schlecht einsehbaren Kurven.