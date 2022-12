Von BMW bis Triumph : Motorradtrends 2023: Mehr Sicherheit und weiterhin Retro

Stuttgart/Lindlar Mit neuen Modellen und Techniken wollen Motorradhersteller 2023 wieder Kunden überzeugen. Große Überraschungen bleiben zwar aus, dafür gibt es viele kleine.

Die alten Trends halten weiterhin an

Auch bisher in Europa gänzlich unbekannte Marken aus China waren dort vertreten, wie Kove oder Benda. Ob deren Modelle nach Deutschland kommen, stehe noch nicht fest. Sicher scheint, dass die Trends der vergangenen Jahre anhalten. So sind Reiseenduros der Mittelklasse weiterhin beliebt.

Höher, weiter, schneller oder Reduktion aufs Wesentliche

Modelle für Einsteiger und erfahrene Biker

„Die Auswahl an guten Mittelklassemotorrädern hat sich in den vergangenen Jahren gesteigert und ist derzeit so groß wie nie“, sagt Lenzen. Am anderen Ende der Leistungsspanne liegen weiter entwickelte Supersportler wie die BMW 1000 RR oder die limitierte Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.