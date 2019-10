Was Autofahrer wissen wollen : Muss ich die Handbremse auch in „P“-Position ziehen?

Muss ich die Handbremse auch in „P“-Position ziehen?

Was Autofahrer wissen wollen

Stuttgart Steht bei einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe der Schalthebel in der Position „P“, ist das Auto grundsätzlich schon mal gut gegen ein eventuelles Wegrollen gesichert. Doch sollten Autofahrer zur Sicherheit nicht auch noch die Handbremse anziehen?

„Technisch gesehen würde in den meisten Fällen sicherlich die Parkposition ausreichen, da hierbei mechanisch ein Speerstift in die Verzahnung des Getriebes greift und somit das Fahrzeug über die Antriebsräder gehalten wird“, so Dekra-Experte Reinhard Buchsdrücker.