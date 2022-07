Urteil aus Oldenburg : Nach HU geht Motorhaube unterwegs auf: Wer haftet?

Oldenburg Kurz nach der Hauptuntersuchung öffnet sich unterwegs in voller Fahrt die Motorhaube eines Autos. Das Ende vom Lied: Totalschaden. Doch wer haftet dafür?

In dem Fall war plötzlich die Motorhaube eines Autos, in dem zwei Frauen auf einer Stadtautobahn unterwegs waren, nach oben aufgeschlagen. Die Fahrerin konnte den Kleinwagen zwar noch auf den Seitenstreifen anhalten und niemand wurde verletzt. Doch durch den Aufprall der Haube am Auto entstand ein Totalschaden.