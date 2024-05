Am Fußgängerüberweg Nach Unfall mit Auto: Muss 12-jähriger Radler allein haften?

In dem Fall war eine Frau innerorts mit ihrem Auto unterwegs. Neben der Straße führten sowohl ein Rad- als auch ein Fußgängerweg entlang. Dort radelte ein 12-Jähriger - ob auf dem Fuß- oder Radweg, war zunächst umstritten. Jedenfalls überquerte der Junge an einem Fußgängerüberweg sodann die Straße. Die Frau am Steuer sah ihn zu spät und es kam zu einem Unfall, bei dem das Kind sehr schwer verletzt wurde.