Notruf absetzen Nach Unfall oder Panne: Der genaue Standort ist wichtig

Und wie kommt man ohne moderne Technik aus? Auch ganz klassisch lässt sich ein Standort herausfinden. Auf einer Bundes- oder Landstraße können Sie nach weißen Stationsschildern Ausschau halten, die alle 200 bis 500 Meter am Straßenrand stehen. Sie geben durch die Kombination aus Straßen-, Abschnitts- und Kilometernummer die genaue Position an. Zusätzlich stehen Leitpfosten in der Regel alle 50 Meter voneinander entfernt am Straßenrand. Innerorts lässt sich der genauere Standort auf einer Straße auch über die Angabe nahegelegener Querstraßen angeben.