Gesetz der Straße Nach unverschuldetem Crash: Wann es ein Gutachten braucht

Diese Grenze sah das Amtsgericht (AG) Braunschweig in einem Urteil (Az.: 120 C 1071/21) bei 700 Euro, berichtet die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV), betont aber: Diese Summe kann nur eine Orientierung bieten. Denn in Urteilen anderer Gerichte habe die Grenze auch bei 900 oder sogar 1000 Euro gelegen.