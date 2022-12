Straßenverkehrsordnung : Nachts das Auto gut sichtbar parken

München Um Energie zu sparen, werden diesen Winter mancherorts ab einer bestimmten Uhrzeit die Straßenlaternen ausgeschaltet. Wer sein Auto nachts draußen parkt, muss dafür sorgen, dass es gut sichtbar ist.

Straßenlaternen mit Markierung

Werden Laternen nachts zwischenzeitlich ausgeschaltet, erkennt man dies in Deutschland meist an einer Markierung: ein roter Ring mit weißem Rand. In dem roten Feld kann in weißer Schrift die genaue Zeit angegeben sein, wann die Beleuchtung ausgestellt wird.