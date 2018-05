Neuauflage der Honda Monkey kostet 4090 Euro

Hondas Neuauflage der Monkey kommt Ende Juni für 4090 Euro zu den Händlern. Das legendäre Minimotorrad wird in den drei Farbkombinationen Rot-Weiß, Gelb-Weiß und Schwarz-Weiß verfügbar sein, wie der Hersteller mitteilt. dpa

Das ursprüngliche Design mit kleinen Rädern und verhältnismäßig niedriger Sitzhöhe als Markenzeichen der Monkey wird auch bei der Neuauflage fortgeführt. Auch an klassische Details wie Einzelsitzbank, runde Rückspiegel und Chromdetails hat Honda gedacht.

Der luftgekühlte 125-Kubik-Einzylinder-Motor der Monkey mobilisiert 6,9 kW/9,4 PS und stellt dem Fahrer ein maximales Drehmoment von 11 Newtonmeter bei 5250 Touren parat. Die Maschine mit Alugussrädern in 12 Zoll wiegt vollgetankt 107 Kilogramm, sie verfügt über ABS und LED-Licht. Das Minimotorrad gab ursprünglich 1961 in einem japanischen Vergnügungspark sein Debüt und fand dann später seinen Weg in den Straßenverkehr.