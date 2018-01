Neue Motoren und frisches Design für viele Mini-Modelle

Mini frischt seine Modellpalette auf: Ab März gibt es für Dreitürer, Fünftürer und Cabrio ein paar Designretuschen, neue Ausstattungsoptionen, überarbeitete Motoren und ein neues Getriebe. Das teilte der Hersteller mit. dpa

Zu erkennen ist das Update dem Hersteller zufolge vor allem an LED-Scheinwerfern mit Matrix-Funktion für die Front und LED-Rückleuchten im Design des Union Jacks am Heck. Außerdem gibt es laut Mini ein retuschiertes Logo, neue Farben zahlreiche neue Möglichkeiten der Individualisierung. Die wichtigste technische Änderung verbirgt sich unter der Haube, wo die Motoren nach der Modellpflege bis zu fünf Prozent weniger verbrauchen sollen. Preise nannte Mini noch nicht, sie sollen aber auf dem Niveau der Vorgänger liegen.

So fahren Mini First und Mini One nun mit einem Dreizylinder mit 1,5 Litern Hubraum, die bei unverändert 55 kW/75 PS oder 75 kW/102 PS etwas mehr Drehmoment bieten und im Mittel nur noch 4,9 oder 4,8 Liter Benzin verbrauchen (111 g/km CO2-Ausstoß). Daneben gibt es weiterhin als Benziner den Cooper mit 100 kW/136 PS und den Cooper S mit 141 kW/192 PS sowie als Diesel One D, Cooper D und Cooper SD mit 70 kW/95 PS, 85 kW/116 PS oder 125 kW/170 PS. Neu ist allerdings die siebenstufige Doppelkupplung, die als Alternative zur Sechsgang-Handschaltung für die schwächeren Modelle angeboten wird.