Verbrenner und Strom : Neuer 7er: BMW bringt sein Flaggschiff im Doppelpack

München Das eine tun, ohne das andere zu lassen. BMW bringt den neuen 7er im Doppelpack und bietet neben Verbrennern auch ein reines E-Auto an. Unabhängig vom Antrieb wird der Luxusliner entsprechend teuer.

Kurz vor dem Jahreswechsel bringt BMW die siebte Generation des 7er an den Start. Mit einem Design und einer gemeinsamen Plattform soll das neue Flaggschiff gleichermaßen gegen traditionelle Konkurrenten wie Audi A8 oder neue wie Tesla Model S, Mercedes EQS oder Nio ET7 antreten.

Die Luxuslimousine kommt daher wahlweise mit E-Motoren oder mit Verbrenner, so BMW. Die Hürde für den Einstieg in diesen Bereich der Autowelt ist aber hoch: Weil besser ausgestattet und künftig nur noch in der auf 5,39 Meter gestreckten Langversion lieferbar, startet der 7er bei 114 300 Euro.