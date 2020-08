Modellpflege : Neuer Bentley Bentayga ab 182 004 Euro

Großer Geländewagen: Die Modellpflege beim Bentley Bentayga erkennt man unter anderem am größeren, steiler gestellten Kühlergrill. Foto: Bentley/dpa-tmn

Bad Homburg Pünktlich zum Start des neuen Konkurrenten Aston Martin DBX hat Bentley den Bentayga überarbeitet. Der Luxusliner unter den großen Geländewagen macht zum Ende der Sommerferien die Leinen los.

Die Modellpflege erkennt man dem Hersteller zufolge von außen an einem größeren, steiler gestellten Grill sowie an einer neuen Heckgestaltung mit ovalen Rückleuchten in der Kofferraumklappe und Kennzeichen im Stoßfänger.