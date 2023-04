Ab Herbst im Handel Neuer BMW 5er mit Antriebsvielfalt auf der Zielgeraden

BMW legt letzte Hand an den neuen 5er. Wie der Hersteller bei Testfahrten in Frankreich bestätigte, soll die achte Generation der oberen Mittelklasse-Baureihe Ende Mai offiziell enthüllt werden und im Herbst an den Start gehen. Dabei geht die Limousine moderat in die Länge und erreicht nun die Fünf-Meter-Marke.