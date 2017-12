später lesen Schnäppchen-SUV Neuer Dacia Duster startet Anfang 2018 für 11 290 Euro FOTO: Aleksander Perkovic FOTO: Aleksander Perkovic Teilen

Twittern

Teilen



Der Dacia Duster geht kurz nach dem Jahreswechsel in die zweite Runde. Obwohl er bei einem Startpreis von 11 290 Euro weiter das günstigste SUV am deutschen Markt bleiben will, folgt eine kleine Komfortoffensive. dpa