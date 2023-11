Mit Smartphone-Putzhilfe Neuer Hyundai Santa Fe: Ab Frühjahr nur noch als Hybrid

Den in Radstand und Länge etwas gewachsenen Geländewagen gibt es wahlweise mit vier Einzelsitzen im Fond oder mit einer Dreierbank in der zweiten Reihe und 725 Litern Kofferraum, so Hyundai weiter. Das Design ist kantig, der Antrieb auf dem Weg in die Zukunft. Denn künftig wird es den Santa Fe bei uns nur noch als Hybrid mit oder ohne Stecker geben.