Geländewagen mit neuer Technik Neuer Infiniti QX50 kommt erst ab 2019 nach Europa FOTO: Infiniti FOTO: Infiniti

Während Infiniti den QX50 bereits in wenigen Wochen in den USA in den Handel bringt, müssen europäische Käufer sich gedulden. Der Geländewagen wird den Wettbewerb mit Audi Q5, BMW X3 und Mercedes GLC hierzulande erst ab dem Jahr 2019 aufnehmen, teilte die Nissan-Tochter mit. dpa