Geländewagen : Neuer Jeep Grand Cherokee startet Ende des Jahres

Im Anmarsch: Der Jeep Grand Cherokee rollt in neuester Generation Ende des Jahres nach Deutschland. Foto: FCA Group/dpa-tmn

Frankfurt/Main An die Spitze seines Programms hat der amerikanische Hersteller Jeep den Grand Cherokee gestellt. Bald drängt eine neue Generation ins Gelände. Einige Eckdaten sind schon bekannt.

Jeep erneuert den Grand Cherokee: Die jüngste Generation des Top-Modells im Portfolio des amerikanischen Geländewagenherstellers wurde jetzt in den USA präsentiert. Sie soll bei uns zum Jahresende in den Handel kommen, teilte der deutsche Ableger mit. Während die Amerikaner mit einer neuen, im Radstand auf über drei Meter gestreckten XL-Version mit drei Sitzreihen starten, soll der Export erst mit dem kurzen Grand Cherokee beginnen, der dann nur fünf Plätze bietet, so das Unternehmen weiter.