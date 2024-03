SUV aus Frankreich Neuer Langläufer: Peugeot bringt großen 5008

Peugeot zieht den neuen 3008 in die Länge und bietet das SUV im Herbst auch wieder als 5008 an. Um knapp 30 Zentimeter auf 4,79 Meter gestreckt, bietet der 5008 dann sieben Sitzplätze in drei Reihen, von denen die letzte im Wagenboden versenkt werden kann. So variiert das Kofferraumvolumen laut Peugeot von 259 bis 1815 Liter. Preise teilte der Hersteller bisher nicht mit. Da aber schon der 3008 aktuell bei 48 650 Euro startet, dürfte der große Bruder kaum unter 50 000 Euro zu haben sein.