Kleiner Van in zwei Versionen : Neuer Mercedes Citan soll für Familien zur T-Klasse werden

Stuttgart Der Mercedes Citan dürfte vielen Fahrern als Hochdachkombi bekannt sein. Die nächste Generation soll es kommendes Jahr doppelt geben: als Kleintransporter etwa für Gewerbekunden und als T-Klasse.

Nach Kritik am bislang letzten Citan und vor allem an der ebenfalls von Renault und Nissan übernommenen X-Klasse will Mercedes diesmal auf mehr Eigenständigkeit achten und geht nach Informationen aus Unternehmenskreisen tiefer ins Blech und die Ausstattungsliste. Neu ist auch das Antriebsportfolio: Neben Diesel und Benzinern soll es erstmals eine reine Elektrovariante geben, deutete der Hersteller an.