Neuer Mercedes CLS kommt im März 2018

Der Mercedes CLS geht in die nächste Runde. Auf der <a href="https://laautoshow.com/" target="_blank">Motorshow in Los Angeles</a> (Publikumstage 1. bis 10. Dezember) hat der Stuttgarter Hersteller die dritte Generation des viertürigen Coupés vorgestellt. Den Verkaufsstart in Europa hat Mercedes für März 2018 angekündigt. dpa