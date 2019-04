später lesen International Auto Show Neuer Mercedes GLS kommt zum Jahresende mit mehr Leistung Teilen

Twittern

Teilen



Wachablösung an der Spitze der SUV-Flotte bei Mercedes: Die neue Generation des Modells GLS feiert auf der New York International Auto Show (19. bis 28. April) ihre Premiere. Sie soll zum Jahresende in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. dpa