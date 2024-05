Britisches Kultauto Neuer Mini Cooper kommt mit Batterie oder Benzintank

So wie Mini beim äußerlichen Auftritt eine Brücke zwischen den Epochen schlagen will, macht der Hersteller auch bei den Antrieben einen Spagat zwischen den Zeiten. Es gibt den neuen Cooper zunächst mit zwei Benzinmotoren mit 115 kW/156 PS oder 150 kW/204 PS und in zwei Elektro-Versionen. Zu Preisen ab 32 900 Euro bauen die Briten dann E-Motoren mit 135 kW/184 PS oder 160 kW/218 PS sowie Akkus mit 40 oder 54 kWh für Reichweiten von jeweils rund 300 oder 400 Kilometern ein.