Geländewagen : Neuer Range Rover kommt Ende April ab 125 900 Euro

San Francisco Wenn Land Rover Ende April die fünfte Generation des Range Rovers an den Start bringt, hält im Gelände noch mehr Luxus Einzug. Doch die Briten haben auch die praktischen Seiten im Blick gehabt.

Land Rover bringt einen neuen Range Rover an den Start: Ende April kommt zu Preisen ab 125 900 Euro die fünfte Generation des großen Geländewagens in den Handel. Das teilte der Hersteller bei einer Veranstaltung in San Francisco mit.