Klassiker Neuer VW Passat: So viel wird der Kombi kosten

Während der Aufbau klassisch ist, wagt VW beim Antrieb auf einem Leistungsband von 90 kW/122 PS bis 200 kW/272 PS den Aufbruch in die Moderne. Neben je drei Diesel und Benzinern bieten die Niedersachsen jetzt zwei deutlich verbesserte Plug-in-Hybriden an, die den Passat zum Teilzeitstromer machen: Mit einer fast verdoppelten Akkukapazität von 19,7 kWh fahren sie beide gut 100 rein elektrische Kilometer weit und können laut VW danach erstmals auch am Schnellader einstöpseln.