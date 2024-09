Autotest Neues Auto mit alten Talenten: So fährt sich der BMW X3

Vor allem aber fährt der neue X3 wie ein typischer BMW: Er ist direkt und stramm abgestimmt, folgt scharf und präzise jeder kleinen Bewegung am griffigen Lenkrad und bietet damit jenen Fahrspaß, der so vielen klassischen Familienautos fehlt. Die Drei im Typenkürzel trägt er zu Recht: Wo man sich dort selbst am Lenkrad oft wie ein Passagier fühlt, bleibt man sich hier im Zentrum des Geschehens.