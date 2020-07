Stromer auf X3-Basis : Neues Elektro-SUV: BMW rollt Ende 2020 den iX3 vor

München BMW bereitet den Start des vollelektrischen iX3 vor. Optisch soll er sich nicht sehr von den Modellen mit Verbrennungsmotor unterscheiden - mit einer Akkuladung aber bis zu 460 Kilometer weit kommen.

BMW startet die nächste Stufe der Elektrifizierung seiner Modellpalette. In München entwickelt und in China produziert, soll der iX3 zum Jahreswechsel zu Preisen ab 60 040 Euro in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit.