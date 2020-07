Gurtpflicht im Auto : Nicht angeschnallter Beifahrer tot: Schadenersatz für Sohn?

Koblenz Im Auto gilt auch für Beifahrer die Gurtpflicht. Wer sich nicht anschnallt, muss nach Unfällen schlimmstenfalls fatale Folgen fürchten und sich auch Mitschuld einräumen lassen.

In diesem Fall ging es um einen Fahrer, der auf der Autobahn eingeschlafen war und so einen Unfall verursachte. Sein nicht angeschnallter Beifahrer starb dabei. Dessen Sohn forderte Schadenersatz vom Fahrer. Die erste Instanz sah allerdings den Beifahrer mit einem Drittel in der Mitschuld, was das OLG Koblenz bestätigte. Denn mit Gurt hätte der Beifahrer den Unfall „wahrscheinlich unverletzt überlebt“.